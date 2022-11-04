Главы МИД G7 продолжат вводить санкции против России

Главы МИД «Большой семерки» (G7) предположительно включат в совместное заявление по итогам встречи пункты о сохранении жестких ограничительных мер против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

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Отмечается, что значительная часть совместного заявления будет посвящена России и противостоянию на Украине. В частности, министры могут снова поднять вопрос о мнимых угрозах применения ядерного оружия со стороны Москвы.

Кроме того, дипломаты выразят несогласие против любых попыток силового изменения статуса-кво.

По данным агенства, министр подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, призовут Китай к мирному решению тайваньского вопроса.