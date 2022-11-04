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19 минут назад

Главы МИД G7 продолжат вводить санкции против России

Илья Родин

Главы МИД «Большой семерки» (G7) предположительно включат в совместное заявление по итогам встречи пункты о сохранении жестких ограничительных мер против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Главы МИД G7 продолжат вводить санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что значительная часть совместного заявления будет посвящена России и противостоянию на Украине. В частности, министры могут снова поднять вопрос о мнимых угрозах применения ядерного оружия со стороны Москвы.

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Кроме того, дипломаты выразят несогласие против любых попыток силового изменения статуса-кво.

По данным агенства, министр подчеркнут важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, призовут Китай к мирному решению тайваньского вопроса.

В совместном заявлении дипломаты также могут коснуть ракетных пусков КНДР, которые резко участились в последние дни на фоне масштабных учений США и Республики Корея.

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