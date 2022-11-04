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30 минут назад

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога на выставке в Риме

ТАСС

Активисты движения "Последнее поколение" облили овощным супом картину Винсента Ван Гога (1853-1890) "Сеятель" в музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений голландского художника. Об этом сообщило агентство ANSA.

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога на выставке в Риме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, произведение находится под защитным стеклом. Других деталей об инциденте пока не приводится.

Ранее похожие инциденты были зафиксированы в музеях в других европейских странах.

Винсент Ван Гог (1853-1890) - голландский живописец, один из мастеров постимпрессионизма. Среди его работ - "Подсолнухи", "Ирисы", "Ночная терраса в кафе", "Звездная ночь" и многочисленные автопортреты.

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