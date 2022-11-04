Экоактивисты облили супом картину Ван Гога на выставке в Риме

Активисты движения "Последнее поколение" облили овощным супом картину Винсента Ван Гога (1853-1890) "Сеятель" в музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка произведений голландского художника. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, произведение находится под защитным стеклом. Других деталей об инциденте пока не приводится.

Ранее похожие инциденты были зафиксированы в музеях в других европейских странах.