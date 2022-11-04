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35 минут назад

Лукашенко рассказал о своей главной мечте

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей главной мечте. Его слова приводит БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о своей главной мечте
Фото: 

Лукашенко принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот на мощностях Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Минской области. Во время общения с сотрудниками предприятия он рассказал о своем желании.

«Самая главная моя мечта — "каб не было вайны". Хочу, чтобы вы спокойно жили. Давайте будем работать и спокойно жить. Не переживайте. Все у нас образуется», — заявил президент.

В июле 2022 года Лукашенко в интервью France Press рассказал о мечте создать панславянское государство. По его словам, несмотря на то, что каждый живет в своей стране, связь между ними не должна теряться.

В мире,Александр Лукашенко,
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