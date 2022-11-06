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29 минут назад

Рогов: на севере Запорожской области готовят укрепрайоны из-за ожидаемого наступления ВСУ

Газета.Ruиещё 2

На севере Запорожской области возводят укрепрайоны из-за возможного наступления украинских войск, рассказал изданию «Коммерсантъ» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов: в Запорожской области готовят укрепрайоны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также укрепляется линия обороны, уточнил Рогов.

Ранее в этот день сообщалось, что артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил РФ уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. По словам командира подразделения, ежедневно артиллерийские расчеты ЮВО уничтожают поставленные Украине из-за рубежа образцы оружия и военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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