Рогов: в Запорожской области готовят укрепрайоны

На севере Запорожской области возводят укрепрайоны из-за возможного наступления украинских войск, рассказал изданию «Коммерсантъ» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также укрепляется линия обороны, уточнил Рогов.

Ранее в этот день сообщалось, что артиллеристы Южного военного округа Вооруженных сил РФ уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области. По словам командира подразделения, ежедневно артиллерийские расчеты ЮВО уничтожают поставленные Украине из-за рубежа образцы оружия и военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.