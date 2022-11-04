Лукашенко объяснил, для чего была организована пандемия

Пандемия COVID-19 была организована искусственно для ослабления экономик государств мира и, прежде всего, Китая, почти все сегодня с этим согласны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.

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По его словам, именно COVID-19 лежит в основе всех экономических проблем в мире. Более того, как он напомнил, он предупреждал, что все пойдет по такому сценарию, еще два года назад.

«Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства», — сказал белорусский лидер.

Отвечая на вопрос о том, кто мог бы подняться на фоне такой ситуации, Лукашенко заявил, что тот, «кто деньги печатает».