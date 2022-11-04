Китаю следует повлиять на Россию по вопросу, связанному с ситуацией вокруг Украины, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает немецкий канал n-tv.

Политик обратился с предложением на пресс-конференции в Пекине, проводимой с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Важно, чтобы Китай оказал свое влияние на Россию», — подчеркнул Шольц.

При этом Шольц, по его словам, поднимал соответствующий вопрос во время общения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также канцлер ФРГ снова призывал прекратить специальную военную операцию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.