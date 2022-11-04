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48 минут назад

Шольц заявил, что Пекину надо повлиять на Москву

Газета.Ru

Китаю следует повлиять на Россию по вопросу, связанному с ситуацией вокруг Украины, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает немецкий канал n-tv.

Политик обратился с предложением на пресс-конференции в Пекине, проводимой с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

«Важно, чтобы Китай оказал свое влияние на Россию», — подчеркнул Шольц.

При этом Шольц, по его словам, поднимал соответствующий вопрос во время общения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Также канцлер ФРГ снова призывал прекратить специальную военную операцию.

Китай предложил Германии вместе объявить бойкот ряду стран

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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