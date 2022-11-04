Стивен Кинг едет в Киев

«Он едет на поезде из Варшавы . Специально для Кинга к поезду прицепили отдельный вагон», — сообщается в посте.

21 сентября текущего года Стивен Кинг, прозванный «Королем ужасов», отпраздновал юбилей — ему исполнилось 75 лет. За свою карьеру автор продал более 350 миллионов копий своих произведений, многие из которых легли в основу популярных фильмов и сериалов.