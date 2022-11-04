Стивен Кинг едет в Киев

Американский писатель Стивен Кинг направляется в Киев, сообщается в Telegram-канале Верховной рады.
«Он едет на поезде из Варшавы. Специально для Кинга к поезду прицепили отдельный вагон», — сообщается в посте.
Ранее один из самых известных писателей современности неоднократно высказывался в поддержку Украины.
21 сентября текущего года Стивен Кинг, прозванный «Королем ужасов», отпраздновал юбилей — ему исполнилось 75 лет. За свою карьеру автор продал более 350 миллионов копий своих произведений, многие из которых легли в основу популярных фильмов и сериалов.
Согласно сведениям книжного сервиса «Литрес», самым любимым произведением писателя у россиян является роман «Зеленая миля».
В августе Кинг назвал экс-президента США Дональда Трампа «ужасным президентом и человеком», а также высказал подозрение, что бывший глава государства — социопат.