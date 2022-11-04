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31 минуту назад

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем выступил против применения ядерного оружия на Украине

Газета.Ru

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Пекин выступает против применения ядерного оружия на Украине, а также настаивает на том, чтобы международное сообщество в ближайшие сроки запустило переговорный процесс между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Си Цзиньпин выступил против применения ядерного оружия на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно объединить усилия и сделать все возможное для мирного урегулирования украинского кризиса. Необходимо в кратчайшие сроки установить прямой диалог, создать условия для восстановления переговоров. Нужно сообща выступить против угрозы применения ядерного оружия», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что атомный арсенал не поспособствует решению существующих проблем.

«Необходимо не допустить возникновения ядерного кризиса в Евразии», — подытожил он.

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