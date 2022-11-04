В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

«Инцидент произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы», — говорится в заявлении ведомства.