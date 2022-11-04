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11 минут назад

В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Lenta.ruиещё 3

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, тренировавший сброс бомб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничный комитет Белоруссии.

В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Инцидент произошел 2 ноября в одном километре от белорусско-украинской границы в Гомельском районе. Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями на границе с Республикой Беларусь. Содержимое обнаруженных фото- и видеоматериалов свидетельствует, что дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что анализ карты памяти дрона подтвердил, что беспилотник был запущен с украинской территории.

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