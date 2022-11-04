В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии

В Киеве наблюдаются экстренные отключения света, ранее составленные графики отключений не соблюдаются. Об этом пишет портал News.ru со ссылкой на пресс-службу ДТЭК «Киевские региональные электросети» .

В Киеве по состоянию на 9-11 мск остались без электричества 450 тыс. потребителей. Это в 1,5 раза больше, чем в предшествующие дни, сообщается в официальном Telegram-канале столицы Украины.