В Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии

В Киеве наблюдаются экстренные отключения света, ранее составленные графики отключений не соблюдаются. Об этом пишет портал News.ru со ссылкой на пресс-службу ДТЭК «Киевские региональные электросети».
В энергохолдинге подчеркнули, что на фоне сложившейся ситуации, составленные ранее графики отключений временно «не актуальны».
В Киеве по состоянию на 9-11 мск остались без электричества 450 тыс. потребителей. Это в 1,5 раза больше, чем в предшествующие дни, сообщается в официальном Telegram-канале столицы Украины.
Уточняется, что отключения происходят из-за «перенапряжения центрального узла энергосистемы страны».