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34 минуты назад

Зеленский допустил замедление принятия решений по Украине со стороны США

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что политические перемены в США, связанные с выборами в Конгресс, могут замедлить принятие двусторонних решений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью украинского лидера испанскому изданию El Pais.

Во время разговора украинский президент прокомментировал промежуточные выборы в американский Конгресс и не увидел рисков, связанных с тем, что американское общество не будет поддерживать Украину. По словам Зеленского, США продолжат помогать стране, однако процесс может не быть таким как прежде и замедлиться.

«Мы будем уважать их выбор, но я думаю, они будут уважать и выбор собственного общества в пользу помощи Украине, в пользу борьбы за демократию, свободу, международное и гуманитарное право», — заявил украинский лидер.

В США высказались о решении кризиса на Украине

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор заявила, что США не станут больше финансировать Украину в случае победы республиканцев на выборах в Конгресс. По ее словам, представители Демократической партии фактически распахнули настежь южную границу страны.

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