Рогов сообщил о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции произошла ротация миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в новую группу вошли девять человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«МАГАТЭ провело вторую ротацию миссии на ЗАЭС. В нее вошло девять человек», — написал Рогов.
Он отметил, что на дежурство заступили четыре эксперта из Австралии, Ливана, Словакии и Франции.
Экспертов агентства сопровождают пять сотрудников департамента безопасности и поддержки ООН из Ливана, Молдавии и Таджикистана, основной задачей которых является содействие миссии в передвижении, добавил глава движения «Мы вместе с Россией».