Рогов сообщил о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции произошла ротация миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в новую группу вошли девять человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«МАГАТЭ провело вторую ротацию миссии на ЗАЭС. В нее вошло девять человек», — написал Рогов.

Он отметил, что на дежурство заступили четыре эксперта из Австралии, Ливана, Словакии и Франции.