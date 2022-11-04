В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
40 минут назад

Рогов сообщил о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Газета.Ru

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции произошла ротация миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в новую группу вошли девять человек. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Рогов сообщил о ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МАГАТЭ провело вторую ротацию миссии на ЗАЭС. В нее вошло девять человек», — написал Рогов.

Он отметил, что на дежурство заступили четыре эксперта из Австралии, Ливана, Словакии и Франции.

Экспертов агентства сопровождают пять сотрудников департамента безопасности и поддержки ООН из Ливана, Молдавии и Таджикистана, основной задачей которых является содействие миссии в передвижении, добавил глава движения «Мы вместе с Россией».

В мире,Владимир Рогов,МАГАТЭ,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители