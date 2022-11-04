В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
21 минуту назад

Фотография руки Байдена напугала американцев

Lenta.ruиещё 1

Читателей издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена, сделанная 1 ноября во время выступления во Флориде. На снимке видна рука американского лидера: на тыльной стороне его ладони можно разглядеть небольшое повреждение, напоминающее след от капельницы. Американцев насторожил этот кадр, своими опасениями они поделились в Twitter издания.

Фотография руки Байдена напугала американцев
Фото: СоцсетиСоцсети

Former Warlock Guardian убежден, что глава Соединенных Штатов проходил лечение.

«Бро, посмотри на его руку. Этот чувак был на капельнице», — написал он.

В свою очередь, Scott Remembers заявил: «Эммм, что это за штука у него в руке? И это выглядит как заражение...»

«Какого черта?» — эмоционально отреагировал на фото tHONKful Honkitude. «Эээ, что это у него в руке?» — спросила KK Berd.

При этом Time Traveller спросил:

«Какое лечение проходит Байден, требующее от него капельницы? О чем я говорю? Посмотрите на картинку. Какие следы на его руке? Почему СМИ никогда не задают очевидных вопросов?»

Ранее президент Соединенных Штатов признал право общественности беспокоиться относительно состояния его здоровья. Он отметил, что подобная тревога характерна в отношении людей его возрастной категории. Байден также посоветовал понаблюдать за его манерой поведения и сделать выводы исходя из этого.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители