Фотография руки Байдена напугала американцев

Читателей издания The Hill испугала фотография президента США Джо Байдена, сделанная 1 ноября во время выступления во Флориде. На снимке видна рука американского лидера: на тыльной стороне его ладони можно разглядеть небольшое повреждение, напоминающее след от капельницы. Американцев насторожил этот кадр, своими опасениями они поделились в Twitter издания.

Фото: Соцсети Соцсети

Former Warlock Guardian убежден, что глава Соединенных Штатов проходил лечение.

«Бро, посмотри на его руку. Этот чувак был на капельнице», — написал он.

В свою очередь, Scott Remembers заявил: «Эммм, что это за штука у него в руке? И это выглядит как заражение...»

«Какого черта?» — эмоционально отреагировал на фото tHONKful Honkitude. «Эээ, что это у него в руке?» — спросила KK Berd.

При этом Time Traveller спросил:

«Какое лечение проходит Байден, требующее от него капельницы? О чем я говорю? Посмотрите на картинку. Какие следы на его руке? Почему СМИ никогда не задают очевидных вопросов?»