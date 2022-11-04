Байден пообещал «освободить» Иран

«Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран, — внезапно сказал Байден , говоря о качестве медицинского обслуживания ветеранов различных военных конфликтов. — Они сами себя освободят уже очень скоро».

Американский лидер не стал уточнять, что он имеет ввиду, и продолжил рассуждения на тему лечения респираторных заболеваний и рака у военнослужащих, которые служили в Ираке и Афганистане.