В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
18 минут назад

Байден пообещал «освободить» Иран

Lenta.ru

Президент США Джо Байден пообещал «освободить» Иран. Заявление, как передает Bloomberg, прозвучало в ходе предвыборного митинга действующего главы государства.

Байден пообещал «освободить» Иран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран, — внезапно сказал Байден, говоря о качестве медицинского обслуживания ветеранов различных военных конфликтов. — Они сами себя освободят уже очень скоро».

Американский лидер не стал уточнять, что он имеет ввиду, и продолжил рассуждения на тему лечения респираторных заболеваний и рака у военнослужащих, которые служили в Ираке и Афганистане.

Тем временем в США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем. На просчет главы Соединенных Штатов указал обозреватель Фелим Кайн (Phelim Kine) в колонке для американского издания Politico, отметивший, что проигнорированный Вашингтоном китайский посол Цинь Ган вошел в состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В мире,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители