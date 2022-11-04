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11 минут назад

Шольц отказался ехать вместе с Макроном в Китай

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил предложение главы Франции Эммануэля Макрона о совместном посещении Китая. Об этом пишет Reuters.

Шольц отказался ехать вместе с Макроном в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что визит Шольца в Китай состоялся после достижения договоренностей между сторонами о продаже доли в портовом терминале Гамбурга. Партнеры по коалиции и Вашингтон высказывали опасения по поводу этой сделки.

«Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение», - уточнил автор статьи.

Си Цзиньпин не пожал руку Шольцу на встрече в Пекине

Директор ЦЕИ университета Жэньминь Ван Ивэй подчеркнул, что поездка канцлера в Пекин позволит «проверить отношения» между Китаем и ФРГ, ЕС и даже Западом в целом. Он подчеркнул, что в случае, если визит окажется успешным, Макрон сможет посетить КНР через месяц после визита главы Германии.

По данным агентства, причиной визита Шольца в Пекин стала сложная экономическая ситуация в Германии.

Напомним, что отношения между ФРГ и Францией значительно ухудшились в настоящее время. Это обусловлено спорами по вопросам энергетической повестки, общей обороны ЕС, строительству трубопровода между Барселоной и Каркасоном.

В мире,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Цзиньпин Си,ЕС,
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