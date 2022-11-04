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26 минут назад

В Тегеране ответили на слова Байдена об «освобождении» Ирана

Lenta.ruиещё 8

Иран уже был освобожден несколько десятилетий назад. Об этом заявил президент страны Эбрахим Раиси в ответ на слова американского лидера Джо Байдена о намерении «освободить» Иран, передает IRNA в пятницу, 4 ноября.

«Иран был освобожден 43 года назад и полон решимости снова не попасть в ваш плен», — заявил Раиси в ходе своей речи, посвященной захвату американского посольства в Тегеране в 1979 году сторонниками исламской революции.

Он также подчеркнул, что Тегеран не собирается становиться «дойной коровой» Вашингтона, а продолжит свою борьбу с «мировым высокомерием», главным символом которого являются США.

Байден заявил, что США скоро "освободят Иран"

Ранее Bloomberg сообщил, что Байден в ходе предвыборного митинга пообещал «освободить» Иран.

«Не волнуйтесь, мы собираемся освободить Иран. Они сами себя освободят уже очень скоро», — заявил глава Белого дома.

При этом он не стал уточнять, что именно имел в виду.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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