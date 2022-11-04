Си Цзиньпин не пожал руки Олафу Шольцу на встрече в Пекине

Си Цзиньпин, являющийся председателем КНР, встретился в Пекине с Олафом Шольцем, занимающим пост канцлера ФРГ. Последний совершил однодневный визит в страну, сообщает “Синьхуа”. Жесткие ограничения, связанные с ковидом, внесли изменения в формах общения, и китайский глава пусть и был без маски, когда поприветствовал коллегу, но при этому не протянул руку для формального пожатия, указывает Welt.

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Си Цзиньпин сделал заявление, что КНР и ФРГ в качестве крупных влиятельных стран обязаны больше посвящать сил тому, чтобы трудиться вместе, когда происходят изменения и потрясения, ради мира во всем мире. Данную информацию передает гостелекомпания CCTV.

Шольц пришел к выводу, что сам факт того, что главам двух держав удалось лично встретиться, когда происходит конфликт на Украине, является положительным фактором. Ведь украинский вопрос стал причиной массы проблем для “мирового порядка”, который основывается на ряде правил, указывает Reuters.

Как отметил канцлер, они собираются обсудить ряд тем, в частности отношения Европы и КНР, как бороться с изменениями климата, и перспективы китайско-германских экономических отношений.