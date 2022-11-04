Зеленский: запрещенные на Украине партии могут поискать место в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил поискать место в Брюсселе для партий, деятельность которых запретили в его стране. Об этом он сказал в интервью испанской газете El País.
«Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там», — сказал Зеленский.
Украинский лидер также выразил желание увидеть, как Европейский союз воспримет «европейские ценности» этих политических сил после того, как они их продемонстрируют.