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1 час назад

Мэр Киева Кличко заявил, что 450 тысяч потребителей в городе остались без электричества

Газета.Ruиещё 1

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что 450 тыс. квартир в Киеве остались без электричества.

Кличко: 450 тысяч потребителей в городе остались без света
Фото: AMY./Wikimedia CommonsAMY./Wikimedia Commons

«На сегодняшний день без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян», — написал Кличко.

По его словам, это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Мэр Киева объяснил отключения электроэнергии перегрузками центрального узла энергосистемы Украины.

Он также обратился ко всем жителям города и попросил их максимально экономить электроэнергию, так как «ситуация остается сложной».

Ранее Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что 4 ноября на Украине электричество будут отключать в 11 субъектах страны.

С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.

В мире,Виталий Кличко,
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