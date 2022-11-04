Кличко: 450 тысяч потребителей в городе остались без света

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что 450 тыс. квартир в Киеве остались без электричества.

Фото: AMY./Wikimedia Commons AMY./Wikimedia Commons

«На сегодняшний день без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян», — написал Кличко.

По его словам, это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Мэр Киева объяснил отключения электроэнергии перегрузками центрального узла энергосистемы Украины.

Он также обратился ко всем жителям города и попросил их максимально экономить электроэнергию, так как «ситуация остается сложной».

Ранее Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что 4 ноября на Украине электричество будут отключать в 11 субъектах страны.