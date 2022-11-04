Кличко: 450 тысяч потребителей в городе остались без света

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что 450 тыс. квартир в Киеве остались без электричества.
«На сегодняшний день без электроснабжения 450 тысяч потребителей, то есть квартир киевлян», — написал Кличко.
По его словам, это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.
Мэр Киева объяснил отключения электроэнергии перегрузками центрального узла энергосистемы Украины.
Он также обратился ко всем жителям города и попросил их максимально экономить электроэнергию, так как «ситуация остается сложной».
Ранее Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что 4 ноября на Украине электричество будут отключать в 11 субъектах страны.
С 10 октября власти Украины неоднократно сообщали о повреждениях ряда энергетических объектов. По всей стране ежедневно на несколько часов отключают электроэнергию, граждан просят экономить электричество в пиковые часы.