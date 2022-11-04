Раздули проблему: Венгрия раскритиковала ЕС из-за Украины

Европейский союз антироссийскими санкциями раздул из локального конфликта вокруг Украины проблему глобального масштаба, сообщила National Interest министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

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По ее словам, ограничительные меры больше вредят Европе. При этом политик указала, что Москва продает меньше ископаемого топлива, но поскольку цена на него выросла, Россия зарабатывает на этом больше. Ранее подобная оценка последствий санкций не проводилась, отметила Варга.

«Таким образом, восприятие конфликта на Украине с венгерской точки зрения может отличатся от общепринятой европейской», — сказала она в интервью.

Министр считает, что ограничения против России со стороны Евросоюза спровоцировали энергетический кризис и «раздувание» инфляции. Сегодня только Москва и Вашингтон могут выработать решение по ситуации вокруг Украины на долгосрочную перспективу. Политик подчеркнула, что если бы такие лидеры, как Дональд Трамп или Ангела Меркель находились сегодня у власти, ситуация в стране оставалась бы локальным конфликтом.