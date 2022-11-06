В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
41 минуту назад

Трамп намекнул, что будет снова баллотироваться в президенты

ТАССиещё 3

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании в субботу намекнул, что будет снова бороться за пост лидера страны через два года.

Трамп намекнул на участие в выборах США
Фото: ТАССТАСС

"При мне мы заключили торговую сделку с Китаем, невероятно выгодную для наших фермеров и производителей, она приносила $50 млрд в год. Они, наверное, думают, что я буду выдвигаться в президенты. Это очень много людей", - сказал он.

Когда участники митинга поддержали его слова аплодисментами и криками с мест, Трамп повторил, что "это очень много людей".

"Выбор в том, будет страна или не будет. Может быть 51% за республиканцев, а может быть 49%. Впрочем, я не знаю, продержится ли страна эти два года", - добавил Трамп.

Ранее источники американских СМИ в окружении Трампа сообщили, что он может объявить об участии в президентских выборах в 2024 году 14 ноября или в следующие несколько дней после этой даты.

В мире,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители