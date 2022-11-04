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5 минут назад

В Иране намекнули на возможность скорой разморозки активов страны за рубежом

Газета.Ru

Председатель ЦБ Ирана Али Салехабади заявил, что Тегеран надеется в ближайшее время получить ряд хороших новостей относительно зарубежных активов государства, которые были заблокированы санкциями США, передает IRNA.

В Иране намекнули на возможность скорой разморозки активов за рубежом
Фото: ReutersReuters

По его словам, иранская сторона ведет диалог с разными государствами по вопросу разморозки своих резервов.

"Мы ведем переговоры с разными странами по заранее проработанной схеме и в координации с Министерством иностранных дел. Мы рассчитываем вскоре сообщить положительные новости по этой теме", - пояснил Али Салехабади.

Как указал глава центробанка Ирана, в настоящее время диалог по возможной разблокировке иранских активов продвигается в позитивном ключе. Он также подчеркнул, что в случае успеха сделает соответствующее заявление, когда средства вернутся республике.

При этом, по информации Press TV, заявления Али Салехабади могут быть связаны с активами Ирана, заблокированными в нескольких южнокорейских банках. Речь идет о сумме в $7 млрд, телеканал не исключает, что Тегеран может добиться вывода средств при посредничестве Омана. Ранее СМИ сообщили, что часть замороженных из-за санкций США активов Ирана могут вернуть.

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