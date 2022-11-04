В США понадеялись на влияние РФ в отношении КНДР

Соединенные Штаты считают, что у КНР и России есть рычаги воздействия, которые они могут использовать, чтобы убедить Северную Корею не возобновлять испытания ядерной бомбы, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

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Как заявил собеседник, хотя США с мая заявляли, что КНДР готовится возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года, неясно, когда Пхеньян может провести такое испытание.

«У нас есть высокая степень уверенности в том, что они подготовились», — сказал неназванный чиновник.

«Мы считаем, что они могли бы это сделать… Я не могу сказать вам: «Мы думаем, что это произойдет сегодня по следующим причинам», потому что у нас просто нет такого уровня знаний», - заявил представитель администрации США.

«Мы действительно думаем, что они (Северная Корея) делают расчеты относительно степени восприимчивости к другим в регионе, я думаю, особенно к России и Китаю. И я думаю, что позиция РФ и Китая действительно оказывает на них влияние», сказал источник агентства.