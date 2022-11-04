В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
51 минуту назад

США надеются, что Россия и Китай смогут повлиять на КНДР, сообщили СМИ

Елена Прошина

Соединенные Штаты считают, что у КНР и России есть рычаги воздействия, которые они могут использовать, чтобы убедить Северную Корею не возобновлять испытания ядерной бомбы, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

В США понадеялись на влияние РФ в отношении КНДР
Фото: 

Как заявил собеседник, хотя США с мая заявляли, что КНДР готовится возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года, неясно, когда Пхеньян может провести такое испытание.

«У нас есть высокая степень уверенности в том, что они подготовились», — сказал неназванный чиновник.

«Мы считаем, что они могли бы это сделать… Я не могу сказать вам: «Мы думаем, что это произойдет сегодня по следующим причинам», потому что у нас просто нет такого уровня знаний», - заявил представитель администрации США.

«Мы действительно думаем, что они (Северная Корея) делают расчеты относительно степени восприимчивости к другим в регионе, я думаю, особенно к России и Китаю. И я думаю, что позиция РФ и Китая действительно оказывает на них влияние», сказал источник агентства.

Соединенные Штаты попросили Совет Безопасности ООН собраться для публичного обсуждения действий Северной Кореи после серии запусков ракет 3 ноября. Ранее Совбез запретил КНДР проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Чтобы прекратить финансирование этих программ. Против Пхеньяна были ужесточены санкции.

В мире,Администрация США,Совбез ООН,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители