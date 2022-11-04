В США понадеялись на влияние РФ в отношении КНДР

Соединенные Штаты считают, что у КНР и России есть рычаги воздействия, которые они могут использовать, чтобы убедить Северную Корею не возобновлять испытания ядерной бомбы, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Как заявил собеседник, хотя США с мая заявляли, что КНДР готовится возобновить ядерные испытания впервые с 2017 года, неясно, когда Пхеньян может провести такое испытание.
«У нас есть высокая степень уверенности в том, что они подготовились», — сказал неназванный чиновник.
«Мы считаем, что они могли бы это сделать… Я не могу сказать вам: «Мы думаем, что это произойдет сегодня по следующим причинам», потому что у нас просто нет такого уровня знаний», - заявил представитель администрации США.
«Мы действительно думаем, что они (Северная Корея) делают расчеты относительно степени восприимчивости к другим в регионе, я думаю, особенно к России и Китаю. И я думаю, что позиция РФ и Китая действительно оказывает на них влияние», сказал источник агентства.
Соединенные Штаты попросили Совет Безопасности ООН собраться для публичного обсуждения действий Северной Кореи после серии запусков ракет 3 ноября. Ранее Совбез запретил КНДР проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет. Чтобы прекратить финансирование этих программ. Против Пхеньяна были ужесточены санкции.