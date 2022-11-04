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54 минуты назад

Зеленский надеется на сотрудничество с Нетаньяху на благо Украины

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой его партии "Ликуд" на парламентских выборах. По его словам, Киев и Тель-Авив разделяют общие ценности и задачи, которые требуют "эффективного сотрудничества".

Зеленский захотел сотрудничества с Нетаньяху на благо Украины
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

"Поздравляем Биньямина Нетаньяху с победой на выборах. Всегда важно видеть настоящую демократию в действии. Украина и Израиль разделяют общие ценности и задачи, которые теперь требуют эффективного сотрудничества", - написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, в Киеве надеются открыть "новую страницу" в сотрудничестве с Израилем с приходом к власти нового кабмина. Зеленский также подчеркнул, что речь идет о взаимодействии на благо Украины и Израиля. В последнее время украинские власти активно требовали от Тель-Авива начала поставок вооружений Киеву, в том числе систем ПВО.

По версии Украины, Израиль должен пойти на этот шаг из-за того, что Иран якобы помогает России в рамках российской специальной военной операции на украинской территории. Однако израильские власти официально отказались от какой-либо военной помощи Киеву. Ранее Нетаньяху заявил, что выступает против поставок оружия Украине со стороны Израиля.

В мире,Владимир Зеленский,Биньямин Нетаньяху,
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