Зеленский захотел сотрудничества с Нетаньяху на благо Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой его партии "Ликуд" на парламентских выборах. По его словам, Киев и Тель-Авив разделяют общие ценности и задачи, которые требуют "эффективного сотрудничества".

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

"Поздравляем Биньямина Нетаньяху с победой на выборах. Всегда важно видеть настоящую демократию в действии. Украина и Израиль разделяют общие ценности и задачи, которые теперь требуют эффективного сотрудничества", - написал Зеленский в Twitter.

Как указал президент Украины, в Киеве надеются открыть "новую страницу" в сотрудничестве с Израилем с приходом к власти нового кабмина. Зеленский также подчеркнул, что речь идет о взаимодействии на благо Украины и Израиля. В последнее время украинские власти активно требовали от Тель-Авива начала поставок вооружений Киеву, в том числе систем ПВО.