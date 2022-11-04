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55 минут назад

Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине

ТАССиещё 1

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретился в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин встретился с Олафом Шольцем в Пекине
Фото: ТАССТАСС

По его сведениям, китайский лидер принял своего германского коллегу в Доме народных собраний (парламент). "Вы - первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии Китая", - подчеркнул Си Цзиньпин, обращаясь к Шольцу.

Председатель КНР напомнил, что в текущем году исполняется ровно 50 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Он указал на важность развития китайско-германского сотрудничества в соответствии с принципами взаимного уважения и обоюдной выгоды.

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