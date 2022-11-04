ЕС согласился работать с новым премьером Италии

Глава Евросовета Шарль Мишель позитивно оценил встречу с новым премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибыла в Брюссель в рамках своего первого зарубежного визита. По его словам, в рамках переговоров стороны провели глубокий обмен мнениями.

Фото: Francois Mori/AP Francois Mori/AP

"С Джорджей Мелони у нас состоялся глубокий и конструктивный обмен мнениями по общей повестке, в частности по Украине, энергокризису, экономике, зеленой энергетике и миграции", - написал Мишель в Twitter.

Как указал глава Евросовета, он готов к совместной работе вместе с Мелони. Мишель также подчеркнул, что взаимодействие сторон должно идти на благо как гражданам Италии, так и Евросоюза. Мелони возглавила правительство Италии в конце октября 2022 года. По итогам парламентских выборов, ее крайне правая партия "Братья Италии" одержала уверенную победу в составе правоцентристского блока.