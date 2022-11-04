В Британии раскрыли, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией

Западным странам придется договариваться с Москвой, сообщает Guardian.

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По данным издания, это произойдет, когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а Соединенные Штаты столкнутся с рецессией. В этом случае, как следует из статьи, призывы к урегулированию ситуации вокруг Украины станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя.

По мере продолжения военных действий экономические затраты Запада на вооружение и экономическую помощь Украине, которые и без того значительны, будут увеличиваться, особенно если Москва продолжит свои атаки на украинские экономические активы. Сокращение Россией экспорта энергоносителей уже способствовало экономическому кризису в Европе, говорится в статье.

При этом Германии, как крупнейшей экономики Европейского союза, пришлось мобилизовать 200 миллиардов долларов, чтобы помочь своим потребителям и предприятиям, пострадавшим от высоких цен на энергоносители. ВВП Франции и Испании упал в последнем квартале текущего года, указывает Guardian. Инфляция в ЕС в октябре составила 10,7 процента. Это стало рекордом. В странах Балтии этот показатель превысил 22 процента. Это произошло из-за существенного роста цен на топливо и продукты питания.