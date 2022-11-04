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1 час назад

В Бразилии начались переговоры о передаче власти от Болсонару к Да Силве

Газета.Ru

Избранный вице-президент Бразилии Жералду Алкмин провел в Дворце Планалту в бразильской столице, Бразилиа, первую встречу с командой действующего президента Жаира Болсонару, таким образом, начав переговоры о передаче власти от Болсонару к избранному президенту Луису Инасиу Луле Да Силве.

В Бразилии начались переговоры о передаче власти от Болсонару к Да Силве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алкмин, по итогу встречи с действующим руководителем аппарата президента Сиро Ногейрой, отметил, что переговоры прошли конструктивно. Сам Да Силва не принял участия в переговорах, так как на данный момент проводит короткий отпуск вместе с супругой на северо-востоке страны в штате Баия.

Дата начала официальной передачи власти новой администрации - 7 ноября. Ранее действующий президент Бразилии Жаир Болсонару отказался участвовать в саммите G20 в Индонезии. Болсонару принял это решение после поражения от Луиса Инасиу Лулы да Силвы в прошлое воскресенье, теперь представлять страну на саммите будет министр иностранных дел Карлос Франса.

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