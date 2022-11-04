В Бразилии начались переговоры о передаче власти от Болсонару к Да Силве

Избранный вице-президент Бразилии Жералду Алкмин провел в Дворце Планалту в бразильской столице, Бразилиа, первую встречу с командой действующего президента Жаира Болсонару, таким образом, начав переговоры о передаче власти от Болсонару к избранному президенту Луису Инасиу Луле Да Силве.

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Алкмин, по итогу встречи с действующим руководителем аппарата президента Сиро Ногейрой, отметил, что переговоры прошли конструктивно. Сам Да Силва не принял участия в переговорах, так как на данный момент проводит короткий отпуск вместе с супругой на северо-востоке страны в штате Баия.