Эрдоган заявил Гутерришу о необходимости продления зерновой сделки

"Президент Эрдоган заявил, что теперь вновь необходимо сосредоточиться на вопросе о продлении срока действия Стамбульского соглашения [о вывозе исполнения]", - сказано в сообщении. В свою очередь, Гутерриш выразил благодарность Эрдогану "за его работу по контролю за работой зернового коридора".