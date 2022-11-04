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35 минут назад

Эрдоган заявил Гутерришу о необходимости продления зерновой сделки

Газета.Ruиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем о необходимости рассмотрения вопроса о продлении срока зерновой сделки. Об этом сообщила администрация турецкого лидера в Twitter.

Эрдоган заявил Гутерришу о необходимости продления зерновой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент Эрдоган заявил, что теперь вновь необходимо сосредоточиться на вопросе о продлении срока действия Стамбульского соглашения [о вывозе исполнения]", - сказано в сообщении. В свою очередь, Гутерриш выразил благодарность Эрдогану "за его работу по контролю за работой зернового коридора".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о готовности РФ продлить зерновую сделку, срок которой истекает 19 ноября, будет зависеть от проведения соответствующей оценки ситуации. Накануне представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Джо Байден планируют встретиться на саммите G20. По его словам, глава республики на встрече "лицом к лицу" объяснит процесс возобновления "зерновой сделки".

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