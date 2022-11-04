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52 минуты назад

В Греции заявили, что не признают вхождение новых регионов в состав России

Елена Прошина

Лидер Греции Катерина Сакелларопулу провела переговоры в Киеве с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

В Греции сделали заявлении о новых регионах в составе РФ
Фото: ТАССТАСС

Во время пресс-конференции она заявила, что греческие власти не признают вхождение новых территорий в состав России. Она выразила поддержку и солидарность украинской стороне. По ее словам, «нападение России» является вызовом либеральной демократии и европейским ценностям. Сакелларопулу считает, что «Европейский Союз и международное сообщество должны защищать безопасность и стабильность от ревизионизма». Глава государства отметила, что Афины никогда не признают «незаконную аннексию территорий Украины, которую пытается навязать Россия».

Греция одобрила и полностью выполняет все введенные антироссийские санкции Евросоюза, указала президент. Кроме того, Афины поддержали решение Совета Европы о предоставлении Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Греция отправила гуманитарную помощь, а также оборонную технику Киеву. Оружие переправляется на Украину через Александруполис.

Ранее Афины и Берлин достигли соглашения, согласно которому, вместо отправленных на Украину бронированных машин пехоты немецкого производства типа БМП-1, полученных Грецией в 1994 году, страна примет равное количество боевых бронемашин Marder производства ФРГ.

В мире,Владимир Зеленский,Совет Европы,ЕС,
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