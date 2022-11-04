В Греции сделали заявлении о новых регионах в составе РФ

Во время пресс-конференции она заявила, что греческие власти не признают вхождение новых территорий в состав России. Она выразила поддержку и солидарность украинской стороне. По ее словам, «нападение России» является вызовом либеральной демократии и европейским ценностям. Сакелларопулу считает, что «Европейский Союз и международное сообщество должны защищать безопасность и стабильность от ревизионизма». Глава государства отметила, что Афины никогда не признают «незаконную аннексию территорий Украины, которую пытается навязать Россия».