Еще одна страна захотела стать посредником в переговорах России и Украины

Бахрейн готов выступить в роли посредника между Россией и Украиной, заявил король Хамад бен Иса Аль Халифа на встрече с Папой Римским Франциском. Об этом пишет РИА «Новости».

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Монарх отметил, что разделяет мнение понтифика о том, что «мир - это наш единственный путь в надежде на безопасное будущее, в котором царят гармония и стабильность».

Королевство постоянно подчеркивает, что международное партнерство должно основываться на диалоге дипломатов и мирных средствах, напомнил правитель.

Кроме того, Хамад бен Иса Аль Халифа призвал сверхдержавы поддержать мир и безопасность на планете, в частности, способствовать прекращению противостояния на Украине, начать переговоры между Москвой и Киевом.

«Бахрейн, не колеблясь, сыграет любую необходимую роль в этом отношении», - уточнил король.

Международную систему следует модернизировать и развивать таким образом, чтобы она учитывала интересы всех наций и народов, соблюдала равноправие между ними, резюмировал монарх.