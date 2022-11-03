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49 минут назад

Премьер-министр Молдавии предупредила об угрозе дестабилизации в стране

Газета.Ru

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что опасается внутренней дестабилизации в стране, передает ТАСС.

Премьер-министр Молдавии предупредила об угрозе дестабилизации в стране
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом она прокомментировала проведение оппозиционными партиями антиправительственных митингов в стране. Она призвала граждан не поддаваться эмоциям, которые могут спровоцировать эскалацию в обществе, быть спокойными и рациональными.

По мнению Гаврилицы, акции протеста организуют политики, которых подозревают в коррупции. Таким образом они пытаются уйти от ответственности, подчеркнула премьер-министр.

На фоне энергетического кризиса в Молдавии проходят протесты оппозиции. Участники акций требуют отставки президента и правительства страны, высказывая недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители.

В мире,Наталья Гаврилица,
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