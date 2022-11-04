В Италии заявили о единстве G7 в подходе к России

Страны "большой семерки" обладают общим подходом в отношении России и конфликту на Украине, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. В ходе встречи министров иностранных дел государств-членов G7 он отметил, что все стороны разделяют "видение защиты демократии".

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"Все страны "семерки" разделяют видение защиты демократии правового государства, в том числе от России, то есть едины в признании необходимости защиты независимости Украины", - цитирует слова Таяни ТАСС.

Как указал глава МИД Италии, в подобных обстоятельствах Рим намерен продолжить поддержки Киева, в том числе в рамках инициатив, осуществляемых по треку Евросоюза и НАТО.