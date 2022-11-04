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1 час назад

В Италии заявили о единстве G7 в подходе к России

Газета.Ruиещё 1

Страны "большой семерки" обладают общим подходом в отношении России и конфликту на Украине, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. В ходе встречи министров иностранных дел государств-членов G7 он отметил, что все стороны разделяют "видение защиты демократии".

В Италии заявили о единстве G7 в подходе к России
Фото: Roberto Monaldo/Global Look PressRoberto Monaldo/Global Look Press

"Все страны "семерки" разделяют видение защиты демократии правового государства, в том числе от России, то есть едины в признании необходимости защиты независимости Украины", - цитирует слова Таяни ТАСС.

Как указал глава МИД Италии, в подобных обстоятельствах Рим намерен продолжить поддержки Киева, в том числе в рамках инициатив, осуществляемых по треку Евросоюза и НАТО.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече глав внешнеполитических ведомствт стран G7 в немецком Мюнстере будет обсуждаться, как не допустить в случае с Китаем тех ошибок, что были сделаны ранее во внешней политике по отношению к России.

В мире,Анналена Бербок,НАТО,ЕС,
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