Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства

Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за связь в прошлом с рабством. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники.

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В публикации отмечается, что это произойдет в декабре. После этого правительство планирует выделить 200 млн евро фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом. Еще около 27 млн евро направят на проект по созданию музея, посвященного рабству.