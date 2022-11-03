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21 минуту назад

RTL: правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства

Газета.Ru

Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за связь в прошлом с рабством. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники.

Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации отмечается, что это произойдет в декабре. После этого правительство планирует выделить 200 млн евро фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом. Еще около 27 млн евро направят на проект по созданию музея, посвященного рабству.

Слухи о том, что правительство Нидерландов принесет извинения за рабство, ходят уже давно. Ранее к подобным действиям призвал парламент страны. В июне на празднованиях дня отмены рабства в бывших голландских колониях, называемого Кети-Коти, кабинет воздержался от того, чтобы официально принести извинения.

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