Правительство Нидерландов принесет извинения за эпоху рабства

Кабинет министров Нидерландов принесет свои извинения за связь в прошлом с рабством. Об этом сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что это произойдет в декабре. После этого правительство планирует выделить 200 млн евро фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабством прошлом. Еще около 27 млн евро направят на проект по созданию музея, посвященного рабству.
Слухи о том, что правительство Нидерландов принесет извинения за рабство, ходят уже давно. Ранее к подобным действиям призвал парламент страны. В июне на празднованиях дня отмены рабства в бывших голландских колониях, называемого Кети-Коти, кабинет воздержался от того, чтобы официально принести извинения.