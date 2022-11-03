Воздушная тревога сработала в граничащих с сектором Газа районах Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали в южных районах Израиля на границе с Сектором Газа, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ .

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. Спустя два дня экс-премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты.