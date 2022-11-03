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10 минут назад

В ФРГ опровергли слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине

Илья Родин

Правительство Германии в четверг, 3 ноября, назвало не соответствующими действительности слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц якобы изменил свою позицию по противостоянию на Украине. Об этом пишет ТАСС.

В ФРГ опровергли слова Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Эрдоган в интервью турецким СМИ прокомментировал переговоры с Шольцем по международной повестке. Он отметил, что канцлер якобы выступил за поиск общего языка с Москвой ради разрешения конфликта на Украине.

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Источник в кабинете министров ФРГ подчеркнул, что позиция канцлера не изменилась. Он полагает, что глава России Владимир Путин должен прекратить спецоперацию, вывести ВС РФ с Украины и только после этого вступить в переговоры с Киевом.

Напомним, что Шольц многократно подчеркивал на международных площадках и в интервью прессе, что переговоры с РФ должны проходить с участием представителей Украины.

В мире,Олаф Шольц,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Верховный суд,
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