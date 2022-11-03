Названа сумма, которую Евросоюз потратил на Украину за год

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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— Я считаю только три миллиарда евро, выделенные на поставки оружия через Европейский фонд мира, и 19 миллиарда евро на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам, чтобы они смогли перенести зиму, — заявил он.

Боррель добавил, что помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать, передает ТАСС.

25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию активов России. По ее мнению, для конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов и их использования, в том числе на нужды Киева, необходимо иметь правовую базу, которой нет в настоящее время.