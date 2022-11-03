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46 минут назад

Евросоюз потратил на Украину 22 миллиарда евро за этот год

Вечерняя Москва

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Названа сумма, которую Евросоюз потратил на Украину за год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Я считаю только три миллиарда евро, выделенные на поставки оружия через Европейский фонд мира, и 19 миллиарда евро на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам, чтобы они смогли перенести зиму, — заявил он.

Боррель добавил, что помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать, передает ТАСС.

25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию активов России. По ее мнению, для конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов и их использования, в том числе на нужды Киева, необходимо иметь правовую базу, которой нет в настоящее время.

При этом в американской газете Washington Post сообщили, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества. По мнению республиканцев, такую инициативу необходимо рассмотреть в юридических комитетах в Сенате и Палате представителей.

В мире,Жозеп Боррель,Республиканская партия США,Еврокомиссия,ЕС,
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