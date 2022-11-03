Жители Польши недовольны льготами для украинцев

Социологи Пшемыслав Садура из Варшавского университета и Славомир Сераковский из Немецкого института иностранной политик утверждают, жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот. Об этом сообщает Krytyka Polityczna.

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В публикации отмечают, что риторику субъектов из среднего класса и народных масс объединяет то, что они беспокоятся по поводу потери своего приоритета в доступе к льготам и к госуслугам, например, здравоохранению или образованию.

Авторы исследования утверждают, что украинские беженцы в Польше «получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в детском саду или яслях, визит к врачу-специалисту».