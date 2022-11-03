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1 час назад

Krytyka Polityczna: жители Польши все больше недовольны льготами для украинцев

Газета.Ru

Социологи Пшемыслав Садура из Варшавского университета и Славомир Сераковский из Немецкого института иностранной политик утверждают, жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот. Об этом сообщает Krytyka Polityczna.

Жители Польши недовольны льготами для украинцев
Фото: 

В публикации отмечают, что риторику субъектов из среднего класса и народных масс объединяет то, что они беспокоятся по поводу потери своего приоритета в доступе к льготам и к госуслугам, например, здравоохранению или образованию.

Авторы исследования утверждают, что украинские беженцы в Польше «получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в детском саду или яслях, визит к врачу-специалисту».

Социологи отмечают, что полякам не нравится то, что украинцы пользуются ранее рассчитанными только на поляков социальными программами, например, ежемесячными выплатами на несовершеннолетних членов семьи.

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