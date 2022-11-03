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1 час назад

Европейская страна закроет погранпункт на границе с Россией

Lenta.ru

Эстония в конце ноября закроет пешеходный пограничный пункт «Нарва-2» на границе с Россией между Нарвой и Ивангородом. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Европейская страна закроет погранпункт на границе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое решение приняло министерство внутренних дел республики. Оно связано с тем, что количество людей, пересекающих российско-эстонскую границу, существенно сократились за последний месяц.

Отмечается, что принятая мера не связана с обеспечением безопасности.

«Мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», — отметил советник главы МВД Воотеле Пяй.

В будущем пограничный пункт на мосту планируется автоматизировать. До тех пор сотрудники «Нарвы-2» будут переведены на главный пограничный переход, который продолжит работу.

19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам России для охраны общественного порядка и безопасности. Кроме того, россияне, имеющие выданные третьими государствами шенгенские визы, не смогут посетить данные страны. Уточняется, что ограничения не касаются дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, а также работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

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