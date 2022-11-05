Байден уверен в победе демократов на выборах в конгресс

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут уже в ближайший вторник, 8 ноября. На этом фоне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что настроен оптимистично накануне плебисцита.

Глава американского государства поделился с журналистами «хорошим предчувствием» относительно шансов демократической партии на выигрыш. Глава Белого дома уверен, что его однопартийцам удастся обойти республиканцев и занять большинство в обеих палатах парламента — сенате и палате представителей, пишет ФАН .

Накануне обозреватель американского портала American Thinker Андреа Уидбург назвала Байдена «прогнившим» политиком и призвала его к отставке со своего поста. Она считает действующего президента США «прогнившим, недееспособным и коррумпированным до мозга костей». По ее словам, такой человек не может представлять американскую нацию.