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49 минут назад

Байден выразил уверенность в победе демократов на предстоящих выборах в конгресс

Вечерняя Москваиещё 2

Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут уже в ближайший вторник, 8 ноября. На этом фоне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что настроен оптимистично накануне плебисцита.

Байден уверен в победе демократов на выборах в конгресс
Фото: whitehousewhitehouse

Глава американского государства поделился с журналистами «хорошим предчувствием» относительно шансов демократической партии на выигрыш. Глава Белого дома уверен, что его однопартийцам удастся обойти республиканцев и занять большинство в обеих палатах парламента — сенате и палате представителей, пишет ФАН.

— Не думаю, что мы не выиграем, — передает слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Накануне обозреватель американского портала American Thinker Андреа Уидбург назвала Байдена «прогнившим» политиком и призвала его к отставке со своего поста. Она считает действующего президента США «прогнившим, недееспособным и коррумпированным до мозга костей». По ее словам, такой человек не может представлять американскую нацию.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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