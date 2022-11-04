Япония, США и Южная Корея запланировали трехстороннюю встречу

Япония, США и Южная Корея планируют в середине ноября провести трехстороннюю встречу на высшем уровне. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. По информации издания, одной из главных тем общения станет ситуация вокруг КНДР на фоне активизации ракетных пусков со стороны Пхеньяна. Где пройдут переговоры, пока неизвестно, однако также сообщается, что она состоится на полях одного из международных мероприятий в Азиатском регионе.

Фото: Seth Wenig/AP Seth Wenig/AP

Отмечается, что в середине ноября в Индонезии пройдет саммит G20, а позднее в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее сообщалось, что представители США в Совете безопасности ООН обратились с просьбой провести срочное заседание касательно новых ракетных запусков со стороны Северной Кореи, в ходе которых, предположительно, была испытана в том числе и межконтинентальная баллистическая ракета.