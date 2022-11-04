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48 минут назад

Kyodo: Япония, США и Южная Корея планируют трехстороннюю встречу в середине ноября

Газета.Ruиещё 2

Япония, США и Южная Корея планируют в середине ноября провести трехстороннюю встречу на высшем уровне. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. По информации издания, одной из главных тем общения станет ситуация вокруг КНДР на фоне активизации ракетных пусков со стороны Пхеньяна. Где пройдут переговоры, пока неизвестно, однако также сообщается, что она состоится на полях одного из международных мероприятий в Азиатском регионе.

Япония, США и Южная Корея запланировали трехстороннюю встречу
Фото: Seth Wenig/APSeth Wenig/AP

Отмечается, что в середине ноября в Индонезии пройдет саммит G20, а позднее в Таиланде - саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ранее сообщалось, что представители США в Совете безопасности ООН обратились с просьбой провести срочное заседание касательно новых ракетных запусков со стороны Северной Кореи, в ходе которых, предположительно, была испытана в том числе и межконтинентальная баллистическая ракета.

До этого директор департамента Азии МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Южной Кореи по вопросам мира на полуострове Ким Гон совместно осудили ракетные пуски Пхеньяна, которые он произвел 3 ноября. Накануне в Пентагоне заявляли, что Соединенные Штаты и Южная Корея усилят подготовку к отражению ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

В мире,АТЭС,Совбез ООН,Пентагон,
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