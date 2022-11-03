Нетаньяху победил на выборах и вернулся на пост премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время телефонного разговора поздравил лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах и возвращением на пост главы государства. Об этом пишет Jerusalem Post.

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Лапид отметил, что Израиль «превыше всех политических соображений». При этом он пожелал влиятельному политику успеха на благо государства.

Таким образом, Нетаньяху в очередной раз выиграл выборы и вернулся на пост премьер-министра Израиля, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что оппозиционный политик подверг резкой критике руководство страны за резкие высказывания в адрес Москвы.