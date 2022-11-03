Нетаньяху победил на выборах и вернулся на пост премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время телефонного разговора поздравил лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху с победой на парламентских выборах и возвращением на пост главы государства. Об этом пишет Jerusalem Post.
Лапид отметил, что Израиль «превыше всех политических соображений». При этом он пожелал влиятельному политику успеха на благо государства.
Таким образом, Нетаньяху в очередной раз выиграл выборы и вернулся на пост премьер-министра Израиля, уточняет издание.
Ранее сообщалось, что оппозиционный политик подверг резкой критике руководство страны за резкие высказывания в адрес Москвы.
Он призвал принять все необходимые меры для того, чтобы купировать ситуацию.