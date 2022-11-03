Боррель заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины

"Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину, украинский народ. Они борются, защищают свою страну, и у нас есть моральный долг поддержать их", - сказал Боррель журналистам в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи (G7). "Мы должны продолжать поддерживать Украину, поддерживать поставками оружия", - продолжил политик. При этом он добавил, что не менее важной является оказание финансовой и экономической помощи Киеву.