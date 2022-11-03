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34 минуты назад

Боррель заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины

ТАССиещё 2

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в четверг, что необходимо продолжать оказание всесторонней поддержки Украине, включая поставки оружия.

Боррель заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас как никогда мы должны поддерживать Украину, украинский народ. Они борются, защищают свою страну, и у нас есть моральный долг поддержать их", - сказал Боррель журналистам в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи (G7). "Мы должны продолжать поддерживать Украину, поддерживать поставками оружия", - продолжил политик. При этом он добавил, что не менее важной является оказание финансовой и экономической помощи Киеву.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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