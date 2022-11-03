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14 минут назад

Столтенберг: Финляндия и Швеция выполнила требуемые Турцией условия

Елена Прошина

Финляндия и Швеция выполнили поставленные перед ними Турцией требования по вступлению в НАТО, пришло время принять их в альянс. Об этом сообщил генсек военного блока Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Столтенберг: пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России и не допустить никаких ошибок в расчетах», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Последний в свою очередь заявил, что Анкара не считает, что Финляндия и Швеция выполнила все ее требования.

Турция поставила 10 условий для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, что Турция выдвинула по отношению к Финляндии и Швеции десять условий, после выполнения которых Хельсинки и Стокгольм смогут вступить в НАТО. В частности, Анкара просила от стран установить необходимые правовые нормы по борьбе с терроризмом, пресекать попытки открытия на территории государств представительств Рабочей партии Курдистана и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которые в Турции считают террористическими, и снять ограничения с ее оборонной промышленности.

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