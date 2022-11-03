Столтенберг: пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО

«Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в НАТО, поэтому пришло время не просто пригласить их, они давно приглашены, но сделать их членами альянса. Я буду обсуждать этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом завтра. Это особенно важно в нынешних условиях, чтобы послать верный сигнал России и не допустить никаких ошибок в расчетах», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.