Эльф Добби из вселенной «Гарри Поттера» угрожает природе Уэльса

Природный ландшафт в Уэльсе оказался под угрозой разрушения из-за могилы эльфа Добби из вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает The New York Times.

Мемориал в честь героя саги появился на том самом побережье, где эльф погиб по сюжету последней книги цикла. Фанаты саги о мальчике-волшебнике стали оставлять на этой могиле носки, которые стали символом обретения домовым эльфом свободы. Однако вскоре одежды стало так много, что местные власти начали переживать за состояние окружающей среды.

После общественной дискуссии власти Уэльса отказались от идеи снести монумент, но взамен запретили приносить на могилу носки – одежда может попасть в море и стать опасной пищей для морских организмов, нарушив при этом пищевую цепочку. При этом похожая проблема появилась ещё в мае – местные жители обратили внимание на скопление мусора на могиле Добби и обратились в правительство с просьбой закрепить за могилой эльфа статус памятника.