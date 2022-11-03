В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Эльф Добби из вселенной «Гарри Поттера» угрожает природе Уэльса

Елена Прошина

Природный ландшафт в Уэльсе оказался под угрозой разрушения из-за могилы эльфа Добби из вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает The New York Times.

Эльф Добби из вселенной «Гарри Поттера» угрожает природе Уэльса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мемориал в честь героя саги появился на том самом побережье, где эльф погиб по сюжету последней книги цикла. Фанаты саги о мальчике-волшебнике стали оставлять на этой могиле носки, которые стали символом обретения домовым эльфом свободы. Однако вскоре одежды стало так много, что местные власти начали переживать за состояние окружающей среды.

После общественной дискуссии власти Уэльса отказались от идеи снести монумент, но взамен запретили приносить на могилу носки – одежда может попасть в море и стать опасной пищей для морских организмов, нарушив при этом пищевую цепочку. При этом похожая проблема появилась ещё в мае – местные жители обратили внимание на скопление мусора на могиле Добби и обратились в правительство с просьбой закрепить за могилой эльфа статус памятника.

Ранее Гарри Поттер на метле появился на коллекционной монете в 5 долларов.

В мире,Гарри Поттер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители