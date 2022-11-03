Аваков признался, что противостояние с Москвой «было неизбежно»

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, что военный конфликт между Москвой и Киевом был неизбежен. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что пранкеры позвонили Авакову от лица бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Они задали украинскому чиновнику ряд вопросов о причинах эскалации конфликта между Украиной и Россией.
В частности, они спросили о том, почему переговоры оказались неудачными, а формула Штайнмайера так и осталась нереализованной.
Аваков пояснил, что причина того, что второе Минское соглашение не выполнялось, заключается в нежелании украинского лидера Владимира Зеленского терять свое политическое влияние.
По его мнению, Киеву нужно было согласиться с формулой, но она не пользовалась популярностью на Украине.
«Нужно было пожертвовать частью популярности, зато выиграть как государственные руководители», - подчеркнул Аваков.
Он уточнил, что конфликт с Россией в итоге стал неизбежен. Вместе с тем, добавил экс-глава МВД, «последствий первых месяцев можно было избежать», если бы не недальновидная политика Зеленского.