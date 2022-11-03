Риши Сунак отказался переносить британское посольство в Иерусалим

Британский премьер-министр Риши Сунак решил не следовать идее своей предшественницы на посту Лиз Трасс по переносу британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает The Independent.
Трасс рассматривала возможность последовать примеру администрации американского экс-президента Дональда Трампа и перенести британское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, о чем она сообщала ранее своему израильскому коллеге Яир Лапиду. Однако Трасс заявила журналистам 3 ноября, что конкретного плана не было.
«Мы рассматривали такую возможность. Нет никаких планов о переносе британского посольства», — сказала она.
Сунак занял свой пост 24 октября, после отставки Трасс. Сообщая о принятом решении, его предшественница призналась, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.