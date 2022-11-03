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40 минут назад

Риши Сунак отказался переносить британское посольство в Иерусалим

Lenta.ru

Британский премьер-министр Риши Сунак решил не следовать идее своей предшественницы на посту Лиз Трасс по переносу британского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает The Independent.

Риши Сунак отказался переносить британское посольство в Иерусалим
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трасс рассматривала возможность последовать примеру администрации американского экс-президента Дональда Трампа и перенести британское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, о чем она сообщала ранее своему израильскому коллеге Яир Лапиду. Однако Трасс заявила журналистам 3 ноября, что конкретного плана не было.

«Мы рассматривали такую возможность. Нет никаких планов о переносе британского посольства», — сказала она.

Сунак занял свой пост 24 октября, после отставки Трасс. Сообщая о принятом решении, его предшественница призналась, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Дональд Трамп,Консервативная партия,
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