Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), если на нем будет глава России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: офис президента Украины офис президента Украины

Отмечается, что саммит запланирован на 15-16 ноября 2022 года. Он пройдет на индонезийском острове Бали.

Зеленский подчеркнул, что как его личная позиция, так и позиция Украины заключается в том, что «если лидер РФ будет участвовать, то Киев не будет участвовать».