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19 минут назад

Зеленский рассказал, при каких условиях будет участвовать в саммите G20

Илья Родин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), если на нем будет глава России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский откажется от участия в саммите G20, если там будет Путин
Фото: офис президента Украиныофис президента Украины

Отмечается, что саммит запланирован на 15-16 ноября 2022 года. Он пройдет на индонезийском острове Бали.

Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20

Зеленский подчеркнул, что как его личная позиция, так и позиция Украины заключается в том, что «если лидер РФ будет участвовать, то Киев не будет участвовать».

По данным агентства, семнадцать глав государств из двадцати подтвердили свое участие в мероприятии. Владимир Путин сообщил 31 октября, что пока не принял окончательное решение по поездке на саммит.

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