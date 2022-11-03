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41 минуту назад

МАГАТЭ рассказало о результатах проверки трех объектов на Украине

Илья Родин

Инспекторы МАГАТЭ рассказали о результатах проверки трех объектов на Украине. Они отметили, что не выявили на них какой-либо незаявленной деятельности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

МАГАТЭ рассказало о результатах проверки трех объектов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в Минобороны РФ заявили о планах Киева применить так называемую «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву.

На основе полученных данных российские официальные лица провели переговоры с коллегами из западных стран и донесли до них обеспокоенность России по этому вопросу.

Что такое «грязная бомба» и может ли ее применить Украина

Результатом переговоров стала отправка специалистов международного агентства на соответствующие объекты в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске.

В МАГАТЭ рассказали, что эксперты организации «провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов».

Специалисты провели все запланированные действия для проверки. Они работали на основе представленной Украиной информации, а также доступных в настоящее время результатов, подчеркнули в агентстве.

В мире,Минобороны России,МАГАТЭ,Правительство Украины,
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