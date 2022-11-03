МАГАТЭ рассказало о результатах проверки трех объектов на Украине

Инспекторы МАГАТЭ рассказали о результатах проверки трех объектов на Украине. Они отметили, что не выявили на них какой-либо незаявленной деятельности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

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Отмечается, что ранее в Минобороны РФ заявили о планах Киева применить так называемую «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву.

На основе полученных данных российские официальные лица провели переговоры с коллегами из западных стран и донесли до них обеспокоенность России по этому вопросу.

Результатом переговоров стала отправка специалистов международного агентства на соответствующие объекты в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске.

В МАГАТЭ рассказали, что эксперты организации «провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов».