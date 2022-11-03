На Украине задерживают зарплаты военным

Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков российским пранкерам Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), думая, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, рассказал, что на Украине задерживают заработную плату военнослужащим из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале блогеров.
«У нас, скажем, заработная плата военным немножко задерживается. То есть, это означает, что все идет с колес. Инфляционный потолок достигнут. Нацбанк занимает позицию, не может больше эмитировать деньги. Тоже идет ситуация на пределе», — рассказал Аваков.
Он подчеркнул, что платежи в казначействе идут с задержкой в несколько дней, поскольку внутренних поступлений, налогов сейчас на Украине практически нет, и это создает «огромную проблему».