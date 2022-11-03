На Украине задерживают зарплаты военным

«У нас, скажем, заработная плата военным немножко задерживается. То есть, это означает, что все идет с колес. Инфляционный потолок достигнут. Нацбанк занимает позицию, не может больше эмитировать деньги. Тоже идет ситуация на пределе», — рассказал Аваков.