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17 минут назад

Экс-глава МВД Украины Аваков: в стране из-за экономической ситуации задерживают зарплаты военным

Газета.Ru

Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков российским пранкерам Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), думая, что ведет беседу с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, рассказал, что на Украине задерживают заработную плату военнослужащим из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Об этом сообщается в Telegram-канале блогеров.

На Украине задерживают зарплаты военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас, скажем, заработная плата военным немножко задерживается. То есть, это означает, что все идет с колес. Инфляционный потолок достигнут. Нацбанк занимает позицию, не может больше эмитировать деньги. Тоже идет ситуация на пределе», — рассказал Аваков.

Он подчеркнул, что платежи в казначействе идут с задержкой в несколько дней, поскольку внутренних поступлений, налогов сейчас на Украине практически нет, и это создает «огромную проблему».

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